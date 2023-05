¿A qué se debe? Yanina Latorre deja LAM por unos días

Esta noticia la dio a conocer en sus redes, debido a que cada vez que toma una decisión con respecto a su vida, no duda en compartirla con sus seguidores, quienes siempre están pendientes de ella: “El lunes que viene (5 de junio) me voy a Estambul”.

image.png

Por ese motivo contó que tiene varios preparándose para este viaje: “Hice muchas cuestas, caminata muy rápida, y bueno, de acá hasta que me vaya a Estambul es todo lo que voy a hacer. Cuando vuelva de Estambul, voy a comenzar el gimnasio”.

¿Quién sustituirá a Yanina Latorre en LAM mientras este de vacaciones?

A pesar que no dio detalles sobre el viaje que hará la próxima semana a Estambul, no dejó claro a partir de cuando abandonará el ciclo y tampoco quien será la que ocupe su lugar o solo se quedarán con las que tiene, algo que hasta los momentos Ángel de Brito no ha mencionado.

Seguramente y como e s su característica lo haga en las próximas horas, debido a que siempre trar a una angelita externa para que ocupe el lugar mientras algunas de sus titulares no están, motivo por el que muchos esperan el nombre de su reemplazo.

image.png

Yanina tampoco dio a conocer si viajaría con su familia o lo haría sola. Cabe destacar que hace algunos días sorprendió al muchos al revelar que le dijo a su esposo para vivir en casas separas, aunque no llegaron a un acuerdo, manifestó que cada uno tiene su cuarto de televisor.

En las últimas vacaciones que tuvo, las cuales fueron en Miami, se fue junto a la familia, además disfruto de una escapada a Nueva York junto a Diego.