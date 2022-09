¿A Cristian Castro le molestan las burlas? Esto dice su madre

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCgfZVtulzE6%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Cristian Castro (@cristiancastro)

Ahora, ha sido la madre de Cristian Castro, la famosa actriz y presentadora mexicana Verónica Castro, quien decidió contar lo que piensa el intérprete de “Ángel” sobre el aluvión de críticas que ha recobido.

"Ha estado fuerte. Pobrecito. Siempre piensan que mi hijo es de lo peor, lo agreden mucho por todos lados, le dicen de todo. Hay memes muy groseros, otros divertidos. Yo opté por divertirme", dijo Verónica Castro al programa mexicano de televisión Ventaneando , de TV Azteca.

"En esta última que está cambiando de los pelos y de todo eso. Que le ponen monigotes. Le digo 'Cristian se te van a caer los pelos; hay que cuidar los pelos'", comentó la madre de Cristian castro.

cristian_castro.jpg

¿A Cristian Castro le molestan las críticas?

Verónica Castro afirmó que Cristian Castro no siente incomodidad por los comentarios negativos. "Me dice 'mamá me estoy divirtiendo. Me estoy riendo de mí mismo y veo que la gente se divirtiendo conmigo. Me gusta divertir a la gente y estoy contento. Y me estoy riendo de estupideces que nunca me reí. Si me pinto el pelo ¿a quién le hago daño?'", dijo.

"[Le respondo] 'a nadie. Te haces daño, en todo caso, tú solo'. [Agrega] 'y si me estoy riendo, me estoy divirtiendo y divierto a la gente no hago daño a nadie'. Está bien", agregó.

La recordada protagonista de Rosa Salvaje también apuntó que Cristian Castro fue un hijo desobediente gracias a su abuela, doña Socorro, pero que es un buen hijo.

"Mi mamá no vivía sin Cristian y Cristian no vivía sin mi mamá; que era también la que le cubría todas sus cochinadas porque de repente hablaban de la escuela y el le decía 'no le vayas a decir nada a mi mamá abuela por favor'. Y mi mamá callada", dijo. "Tenía que hacerla de papá muchas veces", comentó.