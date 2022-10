¡A casa llena! Duki la rompió en el estadio Vélez y Emilia Mernes le dedicó un mensaje

Premios Billboard: los deslumbrantes looks de Tini Stoessel y Emilia Mernes en la alfombra roja

“No hay que vivir rápido pero a veces está bien vivir sin frenos”, dijo Duki en una de las pausas que hizo en su primer show en el estadio Vélez, donde agotó las entradas de sus cuatro conciertos. Y al terminal el recital, pidió otra pausa y dijo: “Necesito 15 segundos para respirar. Me acabo de dar cuenta donde estoy parado y no lo puedo creer. Lo logré gracias a ustedes. Que escuchen mi música me cambió la vida”, dijo notablemente emocionado.

https://twitter.com/mylightssj/status/1578224928985419779 Duki emocionando y agradeciendo a los fans me destruye pic.twitter.com/8leSnFZiL7 — Ely (@mylightssj) October 7, 2022

El mensaje de Emilia Mernes a Duki

Si bien el repertorio que tenía previsto Duki era un secreto, todos tenían altas expectativas y esperaban un repaso por todos los hits de una discografía que incluye dos álbumes de estudio, un disco en vivo, dos EP y más de 70 singles y remixes y así ocurrió.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche, fue cuando Emilia Mernes se subió al escenario y cantaron juntos la canción que escribieron juntos: "Como Si No Importara". Antes de retirarse de la plataforma, la cantante le expresó su amor a su pareja: "Te amo, estoy orgullosa de vos".

Y horas después utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un hermoso mensaje: "Estoy orgullosa de vos mi vida. Gracias por representarnos así, con tanta pasión y siendo tan genuino. Tenés el corazón más hermoso que he conocido... Te amo con mi alma y agradezco todos los días ser tu compañera", escribió.