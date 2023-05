El proceso de María Becerra para ganar masa muscular y tonificar su cuerpo

Y, además de su buen momento profesional y personal, María Becerra también tiene más que celebrar ya que hace un año que María emprendió un cambio de su físico que la ayudó a modificar su apariencia, su anatomía de manera natural.

El cambio físico de María Becerra

La intérprete se metió de lleno en un proceso de fuerte entrenamiento, constante y guiado por profesionales para cumplir con el objetivo de ganar masa muscular.

Con esto, María Becerra suele compartir con sus millones de seguidores de Instagram los avances que ha obtenido en el camino para optimizar su cuerpo, para lo que acude a un discurso motivacional y también de extrema sinceridad sobre sus razones para llevar a cabo esa actividad.

Al respecto, en sus perfiles digitales explicó las emociones que vibran ante los avances: “Se me re complica con el trabajo, con mis horarios, con los viajes. Pero lo hago... Me felicito a mí misma porque ya no me siento débil, tengo más autoestima”.

En otra de sus publicaciones, María se animó a exhibir el proceso que de manera paulatina le ha permitido sumar siete kilos más a su peso habitual. “Siempre fui súper flaquita, siempre pesé entre 41 y 43 kilos... me costaba mucho aumentar masa muscular”, dijo en su momento.

Ahora, María Becerra se filmó en pleno desarrollo de su rutina, en la que también participó su hermana. Ahí se la percibe con toda la energía para seguir al pie de la letra los diferentes ejercicios. Por eso, publicó una foto delante de un espejo y expresó su alegría: “Le metimos con onda”.