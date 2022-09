¿Cuál es la dieta de Leo Messi para ganar el Mundial Qatar 2022?

Fue público que en ese año, Leo Messi comenzó a tener vómitos y también sufrió varias lesiones musculares que lo dejaron fuera de los compromisos previos al Mundial. “Me pasa seguido en los partidos, en las prácticas, en mi casa. No sé bien qué es, me hice miles de estudios y me pasa... Intento tomar algunas pastillas, me empieza a agarrar y termino casi vomitando”, contó en aquel momento.

“El azúcar es lo peor que hay para los músculos. Mientras más lejos se esté del azúcar, mejor. Las harinas refinadas también son un gran problema, básicamente porque hoy en día es muy difícil encontrar un grano de trigo sano, sin contaminar. En la medida justa. Muchísimo menos de lo que habitualmente comen los argentinos, porque es un alimento difícil de digerir”, advirtió su nutricionista.

¿Qué puede comer Leo Messi?

'La Pulga' tomó la drástica decisión de comprometerse con su salud, y acudió al nutricionista italiano Giuliano Poser, quien le pidió dejar una serie de alimentos, entre ellos los que más consumió durante un tiempo: chocolate, alfajores, bebidas gaseosas, fritos y dulce de leche.

“Tenía de todo adentro de la panza. Un quilombo bárbaro por lo mal que comí durante muchísimos años. Uno con un buen físico, y encima 22, 23 o 24 años no siente absolutamente nada malo en el cuerpo", confesó Leo Messi. Quien a partir de ahí, se comprometió con su saludy comenzó a incluir en su dieta: pescado, pollo, arroz sin condimentos, frutas, verduras y alimentos orgánicos.

Como dato curioso, además de esta dieta que ha mantenido en el tiempo, Leo Messi acompaña sus hábitos con una siesta después de comer, o después de sus entrenamientos, porque también le recomendaron descansar para mantenerse en óptimas condiciones en la cancha.

Sin embargo, por su buen estilo de vida, de vez en cuando el jugador puede darse sus gusticos, como parte del balance necesari en su día a día.