3 Consejos para lidiar con el insomnio

Es común en los últimos tiempos escuchar a personas de todas las edades, hablar en el día a día sobre el insomnio , o quejarse por no poder dormir en las noches y cuando suena la alarma tener que lidiar con la vida cotidiana sin el descanso adecuado.

Por su puesto que sufrir de insomnio va mucho más allá de no poder dormir. Al no descansar, otros síntomas comienzan a aparecer como dolores de cabeza, mareos, pesadez, fatiga, falta de concentración, entre otros. No hay energía suficiente, al punto de que esto, interfiera en las actividades que realicemos tanto en lo personal como lo profesional.