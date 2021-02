Una joven fue OPERADA tras infectarse con la copa menstrual

Paloma Giordano es deportista e integra la Selección Argentina de esquí acuático. En sus redes publicó un video donde cuenta qué es lo que originó la infección y cómo fue la operación que tuvo que atravesar. "Es una bacteria que me entró en la vagina, se fue para arriba y para la trompa. A mi me pasó esto por el uso de la copita, la amaba pero la voy a tener que dejar de usar.”, afirmó Paloma. La joven deportista aclaró: “Me pasó eso a mi, es muy raro, no significa que otras chicas no la puedan usar, solo quería contarles mi situación".