GOLPIZA del inquilino CLASISTA

Miguel Ángel Paz, un personal trainer de Vicente López, golpeó al guardia de su edificio por no querer cumplir la cuarentena. “¡¿Me estás amenazando? ¿Vos me estás amenazando a mí, vos me estás amenazando a mí? Me dijiste que me ibas a poner una multa, me estás amenazando!” advirtió el agresor antes de la golpiza.