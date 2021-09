Una mujer argentina se convirtió en la presidenta de Producción de Marvel Studios

La argentina Victoria Alonso se convirtió en la presidenta de Producción en Marvel Studios y aclaró que “está especialmente entusiasmada por hacer crecer el trabajo de animación” del estudio.

“Nunca me hubiera imaginado que tendría esta aventura por delante, y hasta donde me concierne, esto recién empieza”, comentó en diálogo con The Hollywood Reporter.

Además, agregó que cuenta con “un grupo absolutamente increíble de personas que aportan todo su talento a la emocionante lista de películas y series que están en el horizonte”.

Tras darse a conocer la noticia, el presidente de Marvel, Kevin Feige, señaló en un comunicado para la prensa que “Victoria ha sido una compañera increíble y una parte de nuestro equipo desde la primera película de Iron Man”, lanzada en 2008, que dio inicio a la gigantesca narrativa centrada en Los Vengadores.

“Es una de las ejecutivas más dinámicas, sinceras y accesibles de la industria, y estamos realmente entusiasmados de que continúe trabajando de nuestro lado en este rol más elevado, mientras llevamos a Marvel hacia el futuro”, subrayó Feige.