“Only murders in the building” tendrá una segunda temporada

“Only Murders in the Building”, la exitosa serie original de Star+ protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, confirmó que tendrá una segunda temporada. Además, continúa estrenando cada martes, un nuevo episodio de la primera temporada.

“Todos trabajaron con mucho amor y profesionalismo en tiempos extraordinarios, junto con el apoyo de Disney, Hulu y 20th TV, para crear una primera temporada que está a la altura de nuestro maravilloso elenco, de la ciudad de Nueva York y para hacer una serie que trate sobre las conexiones”, dijo el co-creador John Hoffman.

De las mentes de Steve Martin, Dan Fogelman y John Hoffman, “Only Murders in the Building es una memorable serie de comedia, misterio y asesinatos, que gira en torno a tres extraños (Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez) que comparten la obsesión por las historias de crímenes verdaderos y que de pronto se encuentran envueltos en uno.

“Only Murders in the Building” es de los co-creadores y escritores Steve Martin y John Hoffman (“Grace & Frankie”, “Looking”). Martin y Hoffman son productores ejecutivos junto a Martin Short, Selena Gomez, Jamie Babbitt, el creador de “This is Us” Dan Fogelman y Jess Rosenthal.