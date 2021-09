“Pompidú”, la nueva obra de teatro protagonizada por El Purre y Malena Ratner

Jose “El Purre” Giménez y Malena Ratner regresan al teatro juntos con “Pompidú”: una obra escrita y dirigida por Catalina Piotti y con la participación estelar de Eugenia Bonel. Estrena el 9 de septiembre, a las 20, en el Centro Cultural San Martín.

El espectáculo propone un romance utópico que desafiará los límites racionales y planteará la disyuntiva de reconciliarse con el pasado y aceptar la realidad o continuar abrazado a un mundo imaginario que permita escapar de él. “Es una verdad relativa la que planteamos, pero tiene algo para mí muy verdadero”, acota El Purre, quien dialogó con Mundo TKM.

El Purre y Male son novios desde hace algunos años y ahora no solo compartirán el detrás de escena sino también estarán juntos arriba de las tablas. “Es hermoso, no hay discusiones, no le encuentro ninguna contra: estamos en casa y nos sentamos a repasar la obra entera y eso lo siento como un arma a favor. Trabajamos desde el respeto y el amor”, aclara El Purre, sobre cómo es trabajar con su pareja.

La idea de compartir escenario recuerda que, “surgió en la pandemia. Ella estaba con ganas de producir una obra, apareció la idea y a Male le encantó el guión”. Además, “me planteó la posibilidad de sumarme al proyecto y acá estoy. Estamos en todas las decisiones: desde los ensayos hasta cuándo hacemos las fotos para la prensa”.

Tras algunos años de no estar en el teatro, El Purre regresa a los escenarios y nada menos que en el Centro Cultural San Martín. “Estamos trabajando un montón para hacer un espectáculo que la gente disfrute. Que puedas ir a comer después y puedas charla de la obra. Y hacerlo en este teatro es una carta de presentación muy importante para mi carrera”, cierra.

Sinopsis de Pompidú

Es la historia de Érica, una joven inestable que vive un romance repleto de poesía, verdades e inocencia junto a un príncipe que, en lugar de corcel, anda en bicicleta. El príncipe se llama Inti y solo existe en su cabeza. La tía Susana, quien se hizo cargo del cuidado de Érica desde que la madre murió y el padre se mudó a París con su nueva familia, ahora está enferma. Con la excusa de que debe ayudar a una amiga (porque Susana vive por y para los demás y es incapaz de mostrarse vulnerable), Érica no tendrá más remedio que viajar a París.

Cuando Inti se entera de su inminente partida intenta retenerla robándole las pastillas e impedir que se estabilice y con ello deje de verlo. Así mismo, le construye un París para ellos dos. Un París lleno de arte en donde todo es posible. Un París en donde la Mona Lisa puede tener las cejas de Frida Kahlo y los flashes de los turistas japoneses pueden desaparecer en un instante. Es un París en donde el museo Pompidou es Pompidú. Un París donde las personas se animan a vivir su locura en libertad. Inti es la voz de muchas verdades. Dice, denuncia y evidencia cosas que son ciertas. Pero tanta intensidad llevará a que Érica alcance picos de intensidad muy altos que incluso pondrán en riesgo su vida