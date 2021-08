Neymar sorprendió a sus fanáticos con un nuevo look

La marca deportiva Puma sorprende con un nuevo estilo de su popular franquicia Rider, las Wild Rider. Estas zapatillas están inspiradas en el movimiento y en el flujo de la vida de la ciudad. A poco tiempo de estar a la venta, la nueva versión de las Rider ya se transformaron en las favoritas de Neymar.

El crack brasileño no solo es conocido por sus elogios en la cancha, sino también por su estilo cuando no está jugando, el cual genera mucho interés por parte de sus fanáticos.

“Como alguien que le gusta el streetwear, me emocionó cuando Puma me propuso ser la cara de una zapatilla que no era de fútbol”, confesó Neymar Jr., y agregó que, “no te vas a poder sacar las Wild Rider, yo las estuve usando todo el tiempo”.

El lenguaje de diseño progresivo de las Wild Rider incluye acabados únicos como la formstrip que fluye hacia un tirador del talón y la inscripción “Diseñado por PUMA” estampada en la parte posterior. Además, este lanzamiento presenta una parte superior de nylon con superposiciones de gamuza y una tira de cuero, junto con detalles de TPU en el ojal y el talón y la Rider foam.

Las Wild Rider están disponibles en PUMA Stores y Moov.