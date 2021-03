Cande Molfese, sobre Mimi en RENT: “Me dijeron que tenía el personaje y todavía no caigo”

Rent es un musical escrito por Jonathan Larson, en 1996, e inspirado en La Bohème, que se centra en la vida de un grupo de jóvenes bohemios que viven en Nueva York, a comienzos de la década del ’90 y que luchan por sobrevivir, entre la desesperanza y el sida.

A partir del éxito mundial, Rent llega a la Argentina y se podrá ver el 25 de marzo vía streaming y con un elenco increíble. Las entradas estarán disponibles en Ticketek.

El mensaje, siempre vigente, de esta obra propone usar el amor como la mejor manera de medir el tiempo que nos toca, festejando la diversidad de género y alertándonos que tanto la marginalidad como los prejuicios son los máximos enemigos de cualquier sociedad.

“La idea es que se pueda hacer en vivo, hoy el objetivo es el 25 de marzo, pero sí anhelamos volver a hacerlo en otro momento”, dice Cande Molfese, con quien hablamos en los días previos al debut.

¿Cómo surgió la posibilidad de sumarte al elenco de RENT?

“Fue súper rápido: un día estaba en casa, a las 9 de la noche, me sonó el teléfono y era la productora, Valentina Berger, y me preguntó si quería hacer de ‘Mimi’, mi personaje dentro de la obra, y que necesitaba que le mande un video cantando una canción. A los tres días, me dijeron que tenía el personaje y todavía estoy que no caigo”.

Quienes compren la entrada para ver RENT, ¿en qué calidad podrán ver el streaming?

“Se va a filmar en calidad película, no será un streaming que se cuelgue… El estreno es a las 20 horas y quedará colgado durante 24 horas para volver a verlo. Además, es una entrada accesible y que podés dividirla entre un grupo de amigos o familiares. Vale la pena ver la obra”.

¿Tuviste la posibilidad de ver RENT en Nueva York?

“Sí, y también en Argentina, ya que se hizo en su momento acá”.

¿Y tomaste algo de las anteriores ‘Mimi’?

“Tomé algunas cositas de Mimi, de Nueva York, pero obviamente sin copiar y ese es el desafío”.

¿Qué opinas del elenco?

“Son todos muy buenos, es un nivel de talento excelente. Manu Victoria, que es amiga mía, hace algo increíble, ni hablar Franco (Roger) que es impresionante. Son todos muy buenos, más allá de ser también personas súper positivas y que unen al grupo”.

El elenco esta conformado por: Franco Friguglietti (Roger), Cande Molfese (Mimi), Federico Coates (Mark), Mariel Percossi (Maureen), Lula Rosenthal (Joanne), Pato Witis (Tom Collins), Manu Victoria (Angel), Pato Arellano (Benny).