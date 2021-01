Malena Ratner, en “Mi amigo hormiga”: “Quiero que se puedan sentir identificados con el personaje”

“Mi amigo hormiga” es la obra de teatro que la pandemia transformó en serie de televisión. Con el protagónico de José Giménez Zapiola (El Purre), Agustina Cabo, Manu Ramos y Malena Ratner, “Mi Amigo Hormiga” realiza un recorrido sobre problemáticas adolescentes que no solo afectan a los jóvenes, sino a la sociedad y el entorno que los rodea.

“Mi amigo hormiga” es una serie que invita a reflexionar y a encontrar un punto en común: el amor propio y la manera de afrontar situaciones adversas.

Para saber más acerca de la serie, que tiene fecha de estreno para el 21 de enero, en Flow, hablamos con Malena Ratner, una de las protagonistas de “Mi amigo hormiga”.

¿Cuál es el argumento de ‘Mi amigo Hormiga’?

“Habla acerca de Julián, un adolescente que sueña con hormigas y que lo identifica con una problemática que tuvo con su padre. Además, lo rodean otros adolescentes que cuentan otras historias y, una de ellas, soy yo, Micaela -en la ficción-, quien es la típica rebelde que se come el mundo y es súper segura aunque tiene inseguridades por su cuerpo”.

¿Cómo llegó la propuesta a tus manos?

“Resulta que durante diciembre de 2019 hicieron la audición para la obra de teatro de esta producción, que iba a ser una comedia musical y, la cual íbamos a estrenar el pasado 19 de abril, sin embargo, la pandemia postergó este proyecto, y trasladaron el trabajo a una serie, pero con otro libreto”.

¿Cuándo empezaron a grabar?

“Lo hicimos a partir de que los protocolos nacionales activaron las filmaciones de producciones, fue por el mes de octubre que iniciamos el proceso”.

¿Cómo fueron los días de grabación?

“Nos turnábamos para grabar, fueron muchos días y, si bien no eran de tantas horas, sí fue extenso el proceso. Además, tuvimos un equipo reducido y se armó como una familia y estuvo buenísimo desde ese lado”.

¿Cómo preparaste el personaje?

“Consulté a profesionales de la alimentación y una de las cosas que más me quedó fue que me dijeron que no lo ponga como algo lejano, ya que a cualquiera le puede suceder y todos (o muchos) en algún momento tuvimos inseguridades con nuestro cuerpo”.

¿Cuál es el mensaje que te gustaría dejar?

“Que llegue el mensaje y que se puedan sentir identificados con el personaje y rescatar todo lo bueno que tiene. Y, además, que si les pasa algo similar, que lo puedan hablar con amigos y familiares para salir adelante”.

SINOPSIS

Julián sueña con hormigas y no comprende el significado de esos sueños, a tal punto que ya no distingue qué es real y qué no. El encierro, la pandemia, hizo en el revivir viejos traumas que saldrán a la luz para ponerlo frente a frente sobre su escollo máximo, descubrir su verdadera identidad.

Ámbar, la mejor amiga de Julián, sueña con decirle que está enamorada de él. Micaela, por lo pronto, lo único que quiere es encontrar libertad en este mundo acartonado donde se encontrará con Renzo que, lejos de ser políticamente correcto, la invitará a recorrer juntos un camino antes inexplorado.

“Mi Amigo Hormiga” es una serie que nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones que tomamos a diario nos pueden llevar hacia lugares tan profundos como inexplicables y, a la vez, a cómo expresar lo que sentimos puede lograr que este encierro de pandemia no sea tan doloroso.