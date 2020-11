“Romeo y Julieta, en cuarentena”, con Sol Gaschetto y Darío Orsi

“Romeo y Julieta, en cuarentena”, es una experiencia teatral interactiva protagonizada por Sol Gaschetto y Dario Orsi. Se disfruta a través de un vivo de Youtube donde se puede participar a través de los comentarios. Los actores, además de contar la historia, improvisan con la interacción del publico. Las próxima función será el 22 de noviembre a las 20:30 hs y las entradas varían su precio. Link para comprar.

Ante la situación económica que está atravesando el país, se decidio poner algunas entradas a un valor simbólico para que nadie se quede sin verla. Ese valor no contempla las horas de ensayo, producción y el sueldo todas las personas involucradas en hacer Romeo y Julieta en Cuarentena. Por eso se pide que si está dentro de sus posibilidades, se abone la entrada a precio completo para que se pueda seguir haciendo este proyecto y no se le quite la posibilidad de verlo a alguien que no tiene la misma suerte.

Sinopsis

Romeo y Julieta es la historia de dos jóvenes de familias enemistadas dispuestos a morir por su amor. ¿Pero qué pasaría si sobrevivieran y los sorprendiera la cuarentena? Romeo y Julieta en cuarentena es una experiencia teatral online interactiva en la cual no solo sos espectador sino que también formas parte del desarrollo.