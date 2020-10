“Se alquila”, la obra de teatro de Santiago Stieben y Diego Mesaglio

View this post on Instagram

[email protected] te acerca “Se Alquila” @sealquilaok con @santiagostieben y @mesagliodiego Direccion @alfoburgos ??????? Andres (Santiago) pone en alquiler una habitacion de su departamento para compartir gastos y llega el futuro inquilino Rafa (Diego) todo lo opuesto a el. Se Alquila es una comedia delirante con personajes muy identificables en una sociedad donde pocos ven lo que somos pero todos ven lo que aparentamos. ? Estreno Viernes 23 de octubre 22hs (horario Argentina) ? Comprá tus accesos en www.ticketek.com.ar Para todo el ? (CUPOS LIMITADOS) Entradas a precio accesible.