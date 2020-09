“Casi Amor”, el nuevo libro de Chiara Francia Citterio

Chiara Francia Citterio es actriz y escritora, y con solo 17 años acaba de lanzar su primer libro “Casi Amor”, el cual resultó número 1 en Amazon las primeras dos semanas tras su publicación.

De familia de reconocidos productores, Chiara es la hija mayor del productor Javier Francia y de Marcela Citterio, autora de grandes éxitos como: “Amor en custodia”, “Chica Vampiro”, “Patito Feo”, “Yo soy Franky”, “Corazón Valiente” y “Heidi, Bienvenida a casa”, entre otros títulos.

Esto le permitió no solo mantenerse acompañada en su carrera, sino también desarrollar el potencial que tiene para escribir además de su carrera actoral y demostrarle a su público que es una gran creadora de historias y así lo confirma en su primera novela “Casi Amor”.

¿Cómo surgió la idea del libro?

El embarazo adolescente es un tema muy actual, y la verdad es que hay poco escrito sobre eso. Mi idea fue poder contar la historia de una chica de 17 años que queda embarazada, en su primera vez y de su mejor amigo. ¿En quién confiar? ¿A quién contárselo? ¿Decidir seguir adelante con el embarazo? Sentí que era un comienzo muy lindo para que ella tenga la historia de amor que menos pensó.

¿Cuál fue la repercusión del libro?

Fue muy emocionante ver que a las primeras dos semanas del libro ya estaba en el top 1 de Amazon en embarazo adolescente y con tan lindos comentarios. Todos los mensajes que me llegan día a día pidiendo una segunda parte, contándome lo mucho que les gustó el libro, me llenan el corazón.

¿Por qué escribir sobre un embarazo en la adolescencia?

Creo que además de todos los cambios que se transitan a esa edad, de todos los descubrimientos, el hecho de quedar embarazada debe ser un momento muy especial en la vida de cualquier chica. En mi historia, que transcurre entre Londres y Los Ángeles, ella toma en cuenta la opción de tenerlo o no, porque allá es legal. Mi opinión es que la mujer tiene que tener el derecho de elegir. Claramente, también tiene que tener la responsabilidad de cuidarse antes pero hay muchos casos en nuestro país en donde las chicas no tienen opción de elegir y eso no me parece justo.

¿Cuáles son tus referentes en el mundo de la lectura?

Mi escritora favorita en el mundo entero es Jane Austen. Ella inventó el romance, el ¨enemigos/amantes¨, la personalidad de sus protagonistas es de una excelencia que me deja sin palabras. Leer sus libros me transporta a otro mundo. Otras escritoras y escritores que admiro: Virginia Woolf, Borges, Cortazar, Sábato, J.K. Rowling, Emily Dickenson, todas las hermanas Bronte… En fin, soy una lectora empedernida.

¿Cómo sigue tu año?

Lo que resta del año para mi sigue siendo muy emocionante porque estoy preparando el audiolibro de “Casi Amor”. Con dos excelentes artistas que le ponen la voz a Emma y Theo: Mercedes Lambre y Manuel Ramos. Con Luke Villemur estamos haciendo algo muy especial y original en las historias de los audiolibros, creo que van a quedar fascinados. Moni Bruni hizo el coaching actoral, Marcela Citterio la supervisión y Javier Francia se va a encargar del lanzamiento. Esto más nuevas historias que estoy escribiendo hicieron que este año sea intenso y productivo para mi.