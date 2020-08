“Última sesión (terapia en tiempos de pandemia)”, la obra de Fredy Villarreal y Kiki Petrone

View this post on Instagram

Última sesión (terapia en tiempos de pandemia)? .? Guión y Dirección: Mechi Bove (@mechibove)? Actúan: Fredy Villarreal (@fredyoficialok) y Kiki Petrone (@soykikipetrone)? Asistencia de Dirección: Martín Wilde (@martin.wilde)? Edición y Diseño: Cautela Productora (@cautela.productora) .? Calificación: ATP?