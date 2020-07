Nicole Neumann denunció públicamente a Mica Viciconte y Fabián Cubero por depilar a sus hijas

Tras muchas idas y vueltas, Nicole Neumann acusó nuevamente a su expareja Fabián Cubero y a su novia Mica Viciconte por el maltrato hacia sus hijas.

Al parecer, la modelo señaló que el deportista y su novia depilaron a Allegra y Sienna, de 9 y 6 años, aunque no explicaron el motivo que los llevó a hacerlo. “Viven googleándome, me lo cuentan mis hijas, para ver todo lo que hago y armar bardos mediáticos conmigo. ¿Quién habla de ella y su trabajo? Están obsesionados conmigo”, expresó en diálogo con Ciudad Magazine.

Luego agregó que la menor de las niñas le pidió a la ex Combate que se bañara por haber llegado de la calle. La respuesta de la marplatense no habría sido en los mejores términos.

“Le gritó: ‘No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques’. Estas situaciones son las que a mí me ponen muy mal y son las que hablo con mi abogado. Estoy podrida. Yo no puedo ir a trabajar, pero después cuando les conviene sí tengo que ir a trabajar. Ella (por Mica) tampoco las ayuda con la tareas”, agregó Nicole.

“La verdad es que esto es agotador. Es doloroso que todo el tiempo estén publicando todo en la prensa y que el padre no corte más con estas situaciones. No sé cómo va a terminar esto. Lo único que quiero, espero y deseo es que esto se termine lo antes posible, sobre todo por el bien de mis hijas. Aparte, porque yo ya estoy agotada realmente. No puedo más con todo esto”, cerró.

