Susana Giménez tuvo un accidente doméstico y debió ser asistida en una guardia de Uruguay

“Alberto Fernández actuó muy bien al principio de la pandemia, pero ahora está pasado y debe estar muy presionado por La Cámpora, supongo. Le dicen lo que quieren hacer ellos, me da la impresión”, dijo en diálogo con Luis Novaresio.

“Ojalá me equivoque y Alberto tenga carácter para hacer lo que se le da la gana a él y no lo que le dicen (…) Él no es populista, en el fondo de su corazón”, cerró.

