Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca en el día de su cumpleaños: “Esa mirada lo dice todo”

A pocos meses de que se cumplan 8 años del fallecimiento de Blanca, la hija de Benjamín Vicuña y Pampita, el actor publicó una hermosa imagen en su cuenta de Instagram en el día de su cumpleaños. “Esa mirada lo dice todo”, escribió.

Como todos los 15 de mayo, Vicuña recurrió al cajón de los recuerdos para recordar una vez más a su amada hija, quien dejó la vida terrenal de manera inesperada y muy apresurada. “Esa mirada lo dice todo. Feliz cumpleaños, mi niña”, escribió el actor.

“El 8 de septiembre de 2012 mi hija Blanca, muere tras batallar contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prever ni acusar a nadie. ‘Está en el aire, es el destino, la vida’. Todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años. Hazlo por ellos. Hazlo por ti. Hazlo por tus viejos, hoy vulnerables. Cuidarlos y cuidarnos es un acto de amor. #QuedateEnCasa”, escribió Vicuña el 8 de abril, recordando a su hija en medio del coronavirus.

Blanca, la hija de Pampita y Benjamín, murió el 8 de septiembre de 2012 en Chile, tras ser atacada por una bacteria mortal.

VER MÁS: Condenaron a 16 años de prisión a la “hermana del alma” de Nahir Galarza dentro de la cárcel