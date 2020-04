Mirko, el hijo de Marley, habló por teléfono con Alberto Fernández y lo dejó comer chocolates

Mirko, el hijo del conductor Marley, habló por teléfono con el presidente Alberto Fernández y este le permitió comer más chocolates pero con una condición: que respete la cuarentena en su casa.

Marley, quien se corrió de la conducción de su programa El muro infernal, tuvo tiempo de quedarse en su casa junto al pequeño de dos años y divertirse.

El conductor filmó a Mirko, mientras él hablaba con el mandatario por teléfono. “Llamado y pregúntale si te deja comer más de un chocolate. Preguntale”, dijo Marley.

Mirko tiene autorizado una pastilla de menta por día y un chocolate porque no quiero que se llene de azúcar y golosinas. Me insistió que quería más y le dije pregúntale al Presidente si te deja y ahí fue a llamarlo!

No se si el Presidente @alferdez le dijo que si o que no! #mirko pic.twitter.com/McpMnAsUMZ

— MARLEY – ALE WIEBE (@marley_ok) March 29, 2020