“Fui víctima de abuso emocional”, fue la confesión pública de Selena Gomez sobre su expareja Justin Bieber

“Es una canción que dice: tenía algo hermoso y nunca negaría que no era eso”, continuó. “Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado. Y sentí que esta era una excelente manera de decir ya sabes, está hecho, y lo entiendo, y lo respeto, y ahora aquí estoy entrando en otro capítulo”.

La artista continuó explicando que su sencillo número 1, “Lose You to Love Me” (“Perderte para quererme”) “tiene un significado diferente para mí ahora que cuando lo escribí. Sentí que no obtuve un cierre respetuoso, y lo había aceptado, pero sé que necesitaba una forma de decir algunas cosas que desearía haber dicho “.

