Gastón Cocchiarale, sobre el teatro independiente: “Si un argentino hace un seminario en España, es porque algo bueno estás haciendo”

Gastón Cocchiarale, reconocido por su personaje en El Clan y su participación en ATAV, dirige “Esto es tan solo la mitad de todo aquello que me contaste”, de Pablo Bellocchio, en el Método Kairos con funciones todos los domingos a las 20.30 a partir del domingo 16 de febrero.

Protagonizada por Tamara Liberati, su novia en la vida real, Antonela Scattolini Rossi, Matías Leites, Tomás Pinto Kramer, Sebastián Bauza, Ulises Barzi, Malena López y Bianca Vicari, la obra cuenta la historia de una casa en la cual viven dos familias y hay un velorio de por medio que genera el quiebre de los seis hijos. La historia invita a la reflexión y muestra el camino que una familia atraviesa para encontrarse con su pasado.

Formado como actor con maestros como Agustín Alezzo, Lito Cruz, entre otros, y con una corta trayectoria participó en más de diez obras teatrales, Gastón charló con TKM sobre el rol del teatro independiente, cómo conoció a su novia y cuál es su meta como actor.

¿Qué te llevó a meterte en un proyecto independiente?

A la par que actuo en piezas audiovisuales como El Clan, ATAV, u otros, me gusta la idea de poder experimentar el teatro independiente y cuando te metés en ese mundo es un espacio impresionante. Es un movimiento envidiado porque no se puede creer la cantidad de obras que hay, es un movimiento que siempre me gustó. Y ahora se dio la posibilidad de dirigir esta obra, la cual yo ya actué en 2015 en Timbre 4 y gracias al proyecto de mi novia quien es la productora y actriz de la obra, me convocan a mi.

¿En qué te ayudó haberla actuado en 2015?

En mucho porque ya sé lo que es estar del otro lado. Me gusta el doble juego de ser actor y a la vez director. Uno puede ver cómo se produce, cómo se escribe, cómo se dirige y cuando te toca hablar con un productor o un guionista, esas charlas las agarras por otro lado y con una visión más amplia. Esto no quiere decir que piense una carrera como director, mi foco está puesto en actuar, pero me gusta hacerlo.

¿En qué te basas para elegir los guiones que vas a interpretar?

Me baso en los materiales que me llegan y si el cuento está bueno, sin importar la historia, me meto de lleno en el personaje. No me fijo en si la historia es El Clan o Barreda, si me gusta el personaje y está bien contado, lo hago.

¿Cómo nos damos cuenta que tenemos un excelente teatro independiente?

Si por ejemplo, vas a España y todos te dicen vi distintas obras en el teatro independiente de ustedes y les gustó es por algo. Si vas a España y un argentino hace un seminario y se llena es porque algo bueno está haciendo. Es mucho por el boca a boca. Las obras que funcionan tienen 3 o 4 funciones como cualquiera del ámbito comercial. Y afuera no nos creen cuando les decimos que acá vamos a imprimir lso flyers, que producimos, que estamos en la boletería, que hacemos la escenografía y demás. Los españoles quedan impactados con esto.

Antes nombraste a tu novia, ¿cómo la conociste?

Estaba actuando en una obra de teatro independiente en 2014 en el Duende, de Agustín Alezzo, y ese teatro tenía una escuela de formación en la cual nos conocimos. Ella vino a ver la obra que hicimos en ese momento y tuve la suerte de que le gustara y yo también, y a partir de ahí nos pasamos los contactos y ya llevamos cinco años de relación.

Para cerrar, ¿cuál es tu meta en el espacio under?

Que la gente joven pueda ir mucho más a ver obras independientes porque siempre se ve un público más grande y tenemos un grandísimo teatro por fuera de lo comercial. Obvio que depende de la billetera de cada uno pero hay que difundir las obras ya que como salida cultural está al alcance de muchas personas.

Ficha Técnica

Elenco

Dana: Tamara Liberati

Letizia: Antonela Scattolini Rossi

Marcos: Matías Leites

Piero: Tomás Pinto Kramer

Felipe: Sebastian Bauza

Ignacio: Ulises Barzi

Bianca: Malena López

Victoria: Bianca Vicari.

Asistentes de dirección: Julieta de Moura y Victoria Municoy

Diseño de escenografía y vestuario: Sabrina López Hovhannessian

Asistente de escenografía y finish: Julieta Muro Frangi

Realización de escenografía: ArtActions BA

Diseño de iluminación: Jorge Ferro

Música original: Juan Pablo Schapira

Diseño gráfico:Bulla Agencia

Prensa: Soy Prensa – Shirly Potaz y Sofía Maldonado

Fotografía en estudio: Nacho Lunadei

Fotografía en sala: Bianca Vicari

Gestión de subsidios: Marina Kryzcuk

Producción general: Tamara Liberati

Dramaturgia: Pablo Bellocchio

Dirección: Gastón Cocchiarale