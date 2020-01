Balthazar Murillo, quien interpretó a Carlos Tevez en la serie Apache, hará temporada en Mar del Plata

La comedia que protagoniza Thelma Fardin en el Teatro Provincial de Mar del Plata, Fuera de Línea, anunció hace unos pocos días que el actor y músico Nicolás Reydel se bajaba de la obra y su lugar lo ocuparía Balthazar Murillo, vecino de Villa del Parque y actor de la serie de Netflix, Apache.

Si bien ya había realizado trabajos en cine, teatro y publicidades, Balthi, como le dice la madre, saltó a la fama a mediados de 2019 cuando personificó a Carlos Tevez en su adolescencia en el documental Apache.

Tras un año intenso, Murillo se prepara para vivir su primera temporada teatral y, desde Mundo TKM, tuvimos la posibilidad de hablar con el actor sobre su barrio, sus comienzos, su relación con Tévez y cuál es el sueño en su carrera actoral con tan solo 16 años.

¿Cómo surgió la posibilidad de sumarte a Fuera de Línea?

Fue de un día para el otro, no estaba haciendo nada y me llegó un mensaje al Instagram, de Agustin Aguirre, el director, y me hablo de Fuera de Línea, una obra en Mar del Plata, y de un día para el otro me mandaron los guiones y a los pocos días ya estaba con todo el elenco.

¿Cómo fue la bienvenida del grupo teniendo en cuenta que reemplazaste a un actor?

Me recibieron muy bien y eso está bueno. Por suerte siempre me tocan lindos grupos ya que es difícil entrar a un grupo que está formado y encima habían ensayado durante dos meses.

¿Ya conocías Mar del Plata?

Sí pero hacía mucho tiempo que no iba y me encantó cómo está la ciudad.

Tenés 16 años… ¿esperabas este boom en tu carrera tan rápido?

No me lo imaginaba tan rápido, quizás más adelante cuando tuviera 18 pero estoy re contento igualmente.

Antes de grabar la serie de Carlos Tévez jugabas al fútbol, ¿tuviste que dejarlo?

Tuve que dejar el fútbol para hacer la serie, más que nada porque no me quería lesionar. Ahora, retomé y cuando puedo juego con mis amigos futsal. Me gusta jugar de lateral.

¿Seguís teniendo relación con Tevez?

Ahora no, pero me hablo con el hermano más seguido. Siempre la mejor y lo que puedo decir es que es un tipo humilde, siempre me hizo sentir cómodo y es igual a como lo ves en la televisión.

¿Sos hincha de Boca como Carlitos?

No, no, de Independiente.

¿Te regalo alguna camiseta?

No, pero cuando terminamos de grabar me hice firmar por él una camiseta de Argentina.

¿Sentís un trato distinto de tus amigos ahora que sos famoso?

No, para nada, no cambió nada. Sigo siendo el mismo pibe y el trato con mis amigos es igual. Me siguen jodiendo por las mismas cosas y eso me gusta porque no hacen diferencia y me siento más cómodo.

Vivís en Villa del Parque, ¿te reconocen los vecinos?

Sí, me reconocen pero como siempre viví en el barrio es todo muy tranquilo.

Si vas a comprar algo, ¿te regalan lo que comprás?

Algunas veces sí, sobre todo en los lugares que son nuevos pero sino no. Por ejemplo, en la panadería de siempre me conocen desde los 6 años y ahí nada, es todo normal.

Cuando seas mayor de edad, ¿vas a seguir viviendo en el barrio?

Si es por mí me quedaría toda la vida en el barrio, nos mudamos con mi familia tres veces y siempre estuvimos en Villa del Parque. Me siento seguro acá y me lo conozco todo.

¿Qué es lo que más te gusta?

¿Del barrio? Todo, poder salir y sentirme tranquilo, estar cerca de mis amigos, y otras cosas…

Naciste en Estados Unidos, ¿pudiste viajar al lugar donde naciste?

Todavía no. Nací en Florida y nunca fui, sin embargo, más me gustaría ir a Nueva York.

¿Cuál es tu sueño?

Volver a trabajar con Luis Ortega que fue mi mentor por así decirlo. Con él trabajé en mi primera película, “Lulu”, a los 8 años y ahí me di cuenta que me gustaba actuar.