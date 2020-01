Andrea Ghidone, sobre Tango en Rose: “Encontrarán un excelente elenco”

La actriz y bailarina Andrea Ghidone se sube al escenario del Multitabaris Comafi para hacer “Tango en Rose” junto al indiscutible del tango Guillermo Fernández a partir del 11 de enero. El espectáculo contará con un gran staff de bailarines y orquesta en vivo. Además, tendrá en escena a la talentosa Ivanna Rossi y Sebastián Codega. Tras varios años en Europa, “Rose” (Andrea Ghidone), ha regresado al país para resolver algunos asuntos pendientes. En su breve visita, al llegar al barrio, se reencuentra con un viejo amor, “Tango” (Guillermo Fernández) y de un momento a otro se ve enredada nuevamente en las divertidas locuras de sus amigos de siempre, “Liz” (Ivanna Rossi) y “Víctor” (Sebastián Codega). Un simple malentendido, una noche de fiesta y una flor, enfrentarán a Rose con partes de su pasado que creía conocer pero que harán de esta visita un punto de quiebre en su destino. Charlamos con Ghidone y reveló qué verán de nuevo en su espectáculo, su opinión sobre Woody Allen y cuál es el deseo para el 2020.







El que ya vio tus anteriores espectáculos de tango, ¿qué va a encontrar de nuevo?

Una gran escenografía de un barrio típico de Buenos Aires con una orquesta que toca de noche, un excelente elenco y un hilo conductor que nos acompaña a lo largo de la obra que es muy bueno. Y, por sobre todas las cuestiones, a Guillermo Fernández, quien lo convencí de que trabaje con nosotros.

¿Por qué te fuiste de Señor Tango?

Sentí que ya no era mi lugar y quería organizar las cosas de otra manera y por eso empecé a idear el proyecto propio. Eso me llevó un tiempo considerable, ya que desde que uno tiene la idea hasta que se concreta pasan muchos meses.

¿Tuviste algún inconveniente que te fuiste?

En lo personal no tuve ninguno. Todo lo contrario, me ayudaron mucho en distintas etapas de mi vida hasta el día de hoy. Solo fue algo profesional y nada más. Tuvimos una muy linda despedida.

Hay una foto tuya circulando por Internet junto a Woody Allen, ¿cómo fue ese encuentro?

Estaba en un evento privado organizado por él y ahí lo vi. Ahora, con el tiempo, uno sabe que lo que tiene ver con su faceta artística aportó mucho, sin embargo, algunas cuestiones de su vida no fueron de las mejores. Trato de no juzgar a las personas, si no tenés nada lindo para decir, no digas nada.

¿Qué pensás de los violadores?

Me cuesta entender porqué actúan de esa manera. Lo que sí destaco es que los cuestionemos y hagamos visible el tema.

Recién arranca el 2020. ¿Cuál es tu deseo para este año?

Tener salud, poder vivir en paz y enfrentar todos los desafíos sin perder el humor.

el 11 estrenamos , se cambia la fecha del 8 al 11, por un problema de edenor, y ahora itnentando disfrutarlo…