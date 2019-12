Con la conducción de Lucía Ugarte, Chicas Guapas #TrendingTopic traerá en exclusiva los eventos más importantes nacionales e internacionales a la pantalla de América TV a partir del 4 de enero.

La conductora compartirá charlas con invitados especiales sobre las últimas tendencias en moda, estrenos de cine y teatro, viajes, recitales, lanzamientos de belleza, decoración, gastronomía y fitness.

De visita en Miami para pasar las fiestas junto a su novio, hablamos por teléfono con Lucía y charlamos sobre el estreno de Chicas Guapas y reveló algunas sorpresas.

Antes de desembarcar en América TV, ¿mirabas el canal?

Sí, mucho. Siempre lo consumí y lo tengo de fondo… Intrusos, Pamela a la tarde, el noticiero, etc. Y la realidad es que entrar a este canal es muy surrealista para mí y todo un desafío hermoso.

¿Van a tener en cuenta la coyuntura social actual?

Por supuesto, no se podría no tratar y hacer un programa de televisión al mismo tiempo. Tuvimos acercamientos a Thelma Fardin, a Sofía Pachano, que las son muy referentes del aborto, la violencia de género y demás cuestiones. Sin embargo, entiendo que hablar un tema de esta envergadura es muy sensible y hay que tratarlo con respeto y dando lugar a la pluralidad de voces.

¿Cuántas críticas recibiste por el nombre del programa, teniendo en cuenta que el “guapas” puede ser mal entendido?

Lo de “guapas” por suerte fue bien entendido. No es una cuestión de belleza exterior, sino de actitud. No es una forma de ser, sino una esencia, de animarse a lo que uno quiere y esto hace que a Chicas Guapas le vaya tan bien.

¿Qué va a ver de nuevo el público…. Alguna sección, o formato?

Una de las secciones que mostraremos a nuestros seguidores será “la moda en la calle”, la cual se trata de ir a ateliers y hablar con los modistas e invitarlos a participar con su moda en lugares no convencionales para ellos.

Y cerró: además, habrá notas de rock, otra sección para bajonear a la noche en la que comemos y miramos la moda del pasado y analizamos los looks.

Chicas Guapas #TrendingTopic

Sábados 23:30hs

Con la conducción de Lucía Ugarte