Ya salió la 'Music Session #53 de Shakira y Bizarrap: las fuertes indirectas a Gerard Piqué

Aunque parte de la letra se había filtrado antes del estreno, las expectativas no bajaron y los seguidores no han parado de llenar de cumplidos a Shakira por la letra que responde a un momento duro que atraviesa en su vida, tras la ruptura con el padre de sus hijos, Gerard Piqué.

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

Este nuevo tema de la colombiana, se perfila como un hit absoluto, pues las frases fulminantes hacia Gerard Piqué no han pasado desapercibidos en redes y además de miles de comentarios, los memes no se han hecho esperar.

Las frases más duras de Shakira a Gerard Piqué

“Esta loba no es para novatos. Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú″, dice la frase principal del tema, y que desde ya es repetida por los millones de seguidores de Shakira. Incluso, muchas han bromeado con tatuarse esta línea o llevarla en alguna remera puesta en respuesta a sus ex parejas.

Algo que además, ha llamado fuertemente la atención es que esta nueva canción de la artista tiene un mensaje de empoderamiento hacia las mujeres que han atravesado una ruptura o traición amorosa. “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Otras de las frases favoritas de los seguidores de Shakira son:

“Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión...".

“Perdón, ya cogí otro avión / Aquí no vuelvo/ No quiero otra decepción”

“Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques".

"Entendí que no es culpa mía qu te critiquen. Yo solo hago música, perdón qu te salpique...".

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la Hacienda".

"Te creíste que me heriste y me volviste más dura".