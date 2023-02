"TQG" de Shakira y Karol G arrasa en Youtube

En muy pocas horas llegó a las 6 millones de reproducciones debido a la particular letra, en la que muchos aseguran que está dirigido directamente las ex parejas de las artistas, motivo por los que los seguidores la estaban esperando con muchas ansias.

Como era de esperarse, fueron muchos los dardos hacia Gerard Piqué y Anuel AA, llamando la atención de muchos, por lo que apenas unas horas llegó a la asombrosa cifra de 19 millones de visitas, por lo que se espera que pueda aumentar mucho más antes que finalice el día.

Sin duda esta canción que ya es número 1 en tendencia de la plataforma ha conseguido el éxito que se esperaba, incluso es probable, que supere algunos récords en los próximos días.

KAROL G, Shakira - TQG (Official Video)

Las picantes frases de "TQG" de Shakira y Karol G

Karol G en su canción dice frases como "Te fuiste diciendo que me superaste / y te conseguiste nueva novia / Lo que ella no sabe es que tú todavía / me estás viendo todas las historias".

Además hace referencia a la nueva pareja de su ex. Recordemos que Anuel empezó luego a salir con Yailin, de 20 años, con quien se casó en junio de 2022 y en noviembre anunciaron que esperaban un bebé. La pareja rompió pocos meses después de anunciar su próxima paternidad. Karol G dice sobre su pareja: "Dile a tu nueva bebé / que por hombres no compito / Que deje de estar tirando / que al menos yo te tenía bonito".

Luego le toca el turno de Shakira, que canta que le dolió ver a su ex con su nueva pareja, aunque es un tema que ya ha superado, dice. "Verte con la nueva me dolió / pero ya estoy puesta pa' lo mío / Lo que vivimos se olvidó / y eso es lo que te tiene ofendido". La intérprete de Monotonía menciona el cambio de vida, que es mejor ahora y de que no daría una segunda oportunidad. "Y hasta la vida me mejoró / por acá usted ya no es bienvenido / Lo que tu novia me tiró / eso no da ni rabia yo me río (yo me río)".

View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Shakira también lanza, entre otras frases: "Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí) / espérame ahí, que yo soy idiota" y "Tú te fuiste y yo me puse triple M / más buena, más dura, más level". Y Karol G apunta: "Se te olvidó que estoy en otra / que te quedó grande la bichota" y "Volver contigo never, tú eras la mala suerte / porque ahora las bendiciones me llueven".