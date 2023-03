The Weeknd rompe Récord Guinness como el artista más popular del planeta 

Vale destacar que gran parte de este éxito alcanzado por The Weeknd se debe al remix de la canción Die For You junto a Ariana Grande, que se ha vuelto viral en TikTok.

The Weeknd: sus colaboraciones más exitosas

The Weeknd y Ariana Grande mostraron tener una fórmula infalible de éxito, ya que Die For You no es su única colaboración que ha encabezado las listas mundiales. Love Me Harder, Off the Table y el remix de Save Your Tears son otros ejemplos de la excelente química musical entre ambos artistas.

Sin embargo, a pesar del imponente éxito de The Weeknd y los Record Guinness que alcanzó, otros artistas luchan por alcanzarlo en popularidad. Miley Cyrus ocupa el segundo lugar con 82.4 millones de oyentes mensuales, seguida de Shakira con 81.6 millones, Ariana Grande con 80.6 millones, Taylor Swift con 80.2 millones y Rihanna con 78.5 millones, según el portal oficial del famoso récord mundial.

The Weeknd nació en Toronto en 1990 e inició su carrera musical en 2010, publicando canciones en YouTube y llamando la atención del mundo anglosajón. Su colaboración con el rapero Drake le permitió catapultarse y empezar a cosechar una carrera llena de éxitos y reconocimiento.

Además de los Récords Guinness mencionados, Abel Tesfaye ha logrado otras marcas, como tener el tercer álbum con más números 1, después de Beauty Behind the Madness (2015) y Starboy (2016). También ostenta el récord de la canción más escuchada en Spotify, con 3,800 millones de reproducciones por Blinding Lights del álbum After Hours, superando a Shape of You de Ed Sheeran.