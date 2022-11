The Weeknd llega a la Argentina: los detalles del show

Este lunes fue un día de anuncios para los fanáticos de The Weeknd, y es que volverá a actuar en la Argentina, luego de su participación en el Lollapalooza Argentina 2017.

Se pudo conocer que su próximo show en el país será en el Hipódromo de San Isidro , el mismo lugar en el que cautivó a todo el público en el festival. Fue este 28 de noviembre que The Weeknd, anunció las fechas del 2023 en el marco de su gira 'After Hours Til Dawn', cuya próxima etapa comenzará el 10 de junio en Manchester, Reino Unido y más adelante tendrá una parada en Europa.

the weeknd.jpg

En cuanto a Latinoamérica cantará en Ciudad de México, el 29 de septiembre, Colombia, el 4 de octubre, Río de Janeiro, el 7 de octubre, San Pablo, el 10 de octubre, y para concluir en Santiago de Chile el domingo 15 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Y Buenos Aires, Argentina, será la anteúltima parada de The Weeknd, cuya fecha es el 13 de octubre en el Hipódromo de San Isidro.

El éxito de The Weeknd y su paso por Argentina

Desde su recordado show en el Lollapalooza Argentina 2017, The Weeknd ha lanzado dos increíbles trabajos discográficos, After Hours (2020) y Dawn FM (2022), que estarán sonando en vivo por primera vez ante sus fans locales.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCjTk8I_JPrb%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by The Weeknd (@theweeknd)

La gira que encaró el artista canadiense celebra precisamente el álbum After Hours (su single Blinding Lights fue nombrado la nueva canción No. 1 de Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando el éxito de Chubby Checker de 1960 The Twist), así como su álbum Dawn FM, que se lanzó en enero de 2022 y fue aclamado por la crítica.