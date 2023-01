The Weeknd es el rey de Spotify: Blinding Lights es la más escuchada

Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd , ha batido un récord en Spotify, uno que hasta ahora tenía en sus manos el cantante Ed Sheeran desde 2017 con el tema ‘Shape Of You’.

Su canción, Blinding Lights se ha convertido en la canción más escuchada de todos los tiempos y así lo dio a conocer a través de su perfil en Twitter: "Happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight" (Feliz año nuevo a Blinding Lights. La canción más reproducida de todos los tiempos desde esta noche").

https://twitter.com/theweeknd/status/1609329118889537537 happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o — The Weeknd (@theweeknd) December 31, 2022

Para conseguir este hito, The Weeknd logró acumular ni más ni menos que 3.332 millones de reproducciones desde su lanzamiento en noviembre de 2019 hasta el pasado 1 de enero en que se convirtió en la canción más escuchada de todos los tiempos.

The Weeknd: los datos de su canción

Blinding Lights estuvo cuatro semanas en el número 1 del Billboard Hot 100, lo que la convierte en uno de los seis números 1 de la carrera de The Weeknd. La canción fue lanzada a finales de 2019, y fue la número 1 de 2020, según Billboard.

The Weeknd - Blinding Lights (Official Video)

Ese año también fue la canción más seguida en Spotify. Obtuvo el puesto número 3 en la lista de Billboard de las canciones más populares de 2021, y fue una de las canciones más escuchadas en Apple Music el año pasado.

En el punto álgido de su popularidad en 2021, The Weeknd -cuyo nombre real es Abel Tesfaye- actuó en el espectáculo del descanso de la Super Bowl. Después de su álbum de 2020 que incluía Blinding Lights, After Hours, The Weeknd lanzó el álbum Dawn FM en 2022.