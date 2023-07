Taylor Swift se convirtió en la artista con más discos número 1 de la historia

Hace poco Taylor Swift lanzó su disco Speak Now , convirtiéndose rápidamente en número 1, no conforme con eso se ubica en uno de los cuatro álbumes con mejor ranking, lo que se traduce en la primera mujer en lograrlo, tal y como lo dio a conocer Billboard .

Anteriormente la mejor cifra era de 501 mil con One Thing at a Time, del cantante de música country Morgan Wallen. Ahora Taylor tiene su cuadrilogía e tre los primeros 10 como los son: Midnights, de 2022 en el n.° 5, Lover, de 2019 en el puesto 7, y Floklore, de 2020, en el puesto 10.

Speak Now de Taylor Swift estableció una marca para el puesto número 1

Este exitoso álbum superó un récord para la cantante, en lo que se refiere al debut de las regrabaciones lanzadas hasta la fecha, Cabe destacar que este contiene todos los grabados hasta la fecha. Anteriormente Big Machine del 2021 obtuvo 605 mil unidades.

Fearless, el primero de esta serie, tuvo una recepción no tan esperada comparada con las otros, debido a que obtuvo 291 mil en el 2021. Algunos expertos alegan que la versión en vinilo aún no estaba disponible en ese momento, sin embargo al igual que todos debutó en el lugar número 1.

Las 716 mil unidades de Speak Now es el quinto trabajo más exitoso de los pasados cinco años, según Billboard, los discos de la cantante representan cuatro de ellos, junto al 30 de Adele el cual se ubica en el puesto cuatro lugar.

Además de estos álbumes hubo otros exitosos que se metieron en los diez primeros incluyendo a One Thing at a Time de Wallen en el n.°2 (con 104.000 unidades) y Dangerous en el número 6; Pink Tape de Lil Uzi Vert en el n. ° 3 (dos posiciones por debajo de su arco n. ° 1 la semana pasada, con 61.000; Génesis de Peso Pluma en el No.4 y A Gift and a Curse, de Gunna en el No. 9.