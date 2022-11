Sofía Reyes tiene una nueva canción donde explora la sexualidad

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCkzhj4hAs6H%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Sofia Reyes (@sofiareyes)

“Yo quería transmitir mucha tierra, como de sentirte ‘ground’, de transmitir que la tierra te haga sentir como en casa. Esos son los sonidos que he estado explorando y me siento muy orgullosa de ‘Luna’. Definitivamente es una canción que habla de un amor profundo, diferente al que yo había sentido antes. Creo que también es muy tántrico. Habla mucho de la sexualidad y para mí también ha sido importante hablar más de esto, que cuando yo estaba creciendo, cuando era más chiquita, era muy tabú todo ese tema”, explicó sobre la canción.

Luna, lo nuevo de Sofía Reyes

“Arráncame la ropa, la mente bien abierta como lo hacen en Europa”, es parte de la letra de la nueva canción de Sofía Reyes, una frase que define mucho de lo que traerá en su nuevo álbum, en el que intenta descubrir aspectos de la sexualidad.

“Me parece muy, muy, muy, padre como hablan de la sexualidad, como tan abierto, así. Obviamente lo estoy generalizando, es parte de lo que estoy contando, es un poco hasta de risa, por así decirlo. Pero me encanta como en Europa, al menos la gente, mis amigos, como que es muy típico, la gente ya es muy abierta y vas a playas nudistas y todo el mundo es como nada y me parece muy cool, como que no es tan tabú y creo que en México sí es mucho más, es más conservador ese tema, digo nada está ni bien ni mal”, explica Reyes sobre la búsqueda sexual que se plantea.