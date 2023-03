Sigue el furor por el regreso de Red Hot Chili Peppers ¡Agotaron su segundo show en solo minutos!

En esta segunda ocasión se vendieron aún más rápido que la primrera, siendo mucho las ganas de ver a esta legendaria banda que esta clebrando 40 años de carrera por lo que seguramente tiene preparado algo muy especial en su regreso a Buenos Aires.

Debido a todo el éxito generado por la banda, muchos fanáticos pidieron una tercera función, pero aún no revelado si lo harán o solo realizarán las dos confirmadas.

Esto traerá Red Hot Chili Peppers a Buenos Aires

Esta banda fue formada hace 40 años en Los Ángeles California por Anthony Kiedis, Flea, Jack Irons y Hillel Slovak, se destaca por fucionar varios generos como el funk tradicional con el rock y el rock altermativo, además de otros elementos que han ido incorprando a lo largo de los años.

A lo largo de estos cuarenta años han grabado más de 30 discos, incluidos varios de presentaciones en vivo muy desctacados, sin embargo unos de los que más pegaron fue "Californication" de 1999, siendo más escuchada la canción con el mismo nombre del álbum.

Sus miles de fanáticos en el país seguro disfrutarán de sus grandes éxitos como: "Under the Bridge", "Can't Stop", "Snow", "Dani California", "Around the World", "Dosed" entre muchos otros que cantarán con mucha fuerza es sus dos presantaciones en el mítico estadio de River.