Shakira y Karol G lanzan "TQG": vuelven a ser tendencia con canciones a los ex

El sencillo que protagonizan Shakira y su compatriota acumuló, a solo siete horas de su lanzamiento, 4 millones y medio de vistas en el canal de Youtube de Karol G, sitio desde donde fue lanzado ya que forma parte del nuevo álbum de la intérprete de “Bichota”, titulado, “Malana será mejor”.

Inicialmente, desde su estreno en Youtube y en apenas tres horas el video ya había superado los 2.3 millones de visitas.

KAROL G, Shakira - TQG (Official Video)

Shakira y Karol G: ¿De qué trata la canción?

El nuevo tema de las colombianas pertenece al género de música urbana, se trata de una canción jugosa, toda una oda dedicada a los ex. Queda a la imaginación de uno decidir si se refieren a los ficticios o los reales. Sea como fuere, la letra vuelve a ser explosiva y a hacer saltar todas las chispas.

Por su parte, el videoclip es un derroche de sensualidad y también empoderamiento. Dos mujeres que dejan atrás a sus exparejas de las que han salido escaldadas. Experiencias de las que también han aprendido grandes lecciones.

"Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa' lo mío, lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido, y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río", canta Shakira.