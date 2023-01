¡Shakira en llamas! El impactante récord que alcanzó su canción con Bizarrap

La canción de Shakira y Bizarrap superó a Despacito, de Luis Fonsi, y se sitúa como el mejor estreno latino en Youtube. El récord absoluto lo tienen los coreanos BTS, que en 2021 lograron 108,2 millones de reproducciones de su canción Butter en solo 24 horas.

shakira10.png

Shakira celebra el éxito de su canción con Bizarrap

Las claves del nuevo éxito de Shakira están a la vista. El tema está triunfando no solo por el ritmo pegadizo de su canción, sino por el contenido de la letra con continuas alusiones a su ruptura con Gerard Piqué, a su nueva novia, Clara Chía Martí e incluso a su suegra.

"Entendí que no es culpa mía que te critiquen. "Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", "Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda" o "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena. Clara-mente es igualita que tú", son algunas de las estrofas más repetidas de su hit mundial.

shakira11.png

La colaboración entre Bizarrap y Shakira es la número 53 de todas las que ha realizado el músico argentino con cantantes como Duki, Paulo Londra, Nathy Peluso, Quevedo, Quintero y Residente, que posicionaron a Gonzalo Julián Conde, como así se llama, como uno de los productores más destacados y escuchados en todo el mundo.

El canal de Youtube oficial de Bizarrap ya ha alcanzado los 17 millones y medio de suscriptores. Y el mensaje con el que el dj argentino anunció el lanzamiento de su canción ha alcanzado los 31 millones de visualizaciones, tiene más de 97.000 retuits y cuenta con más de 560.000 likes. Algo difíficil de creer para el músico que según se levantaba de la cama no daba crédito a los resultados "50 millones en menos de un día", exclamaba y compartía las cifra de más de 8 millones de reproducciones en Spotify.