Rosalía hizo historia en los Latin Grammy: ¿Cuál fue el récord?

No cabe dudas qu e Rosalía se ha convertido en una de las artistas más potentes actualmente , y los éxitos para la cantante española no paran. En esta ocasión, fue durante los famosos premios Latin Grammy 2022, donde la artista ganó el 'Album del Año', marcando un nuevo récord.

Pero eso no fue todo, Rosalía además, se llevó el premio en otras tres categorías a las que estaba nominada: ‘Mejor ingeniería de grabación para un álbum’, ‘Mejor álbum de música alternativa’ y ‘Mejor diseño de empaque por el mismo trabajo discográfico’.

La emoción de Rosalía en los Latin Grammy 2022

Rosalía llegó a los Latin Grammy acompañada de su pareja, el también artista Rauw Alejandro, y de su hermana, Pilar Vila, quien ha sido conocida por diseñarla la vestimenta en varias ocasiones a la cantangte, para su tour de Motomami. Al recibir el tan importante premio, la española no pudo evitar emocionarse.

“Motomami es el disco con el que más me he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer... pero el que más alegrías me ha dado”, comenzó diciendo tras recibir el gramófono.

Y más adelante agregó: “Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando. Gracias a Latinoamérica por tanta inspiración. Gracias a mi país por seguir dándome cariño y por no dejarme caer. Y gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios, y al amor de mi vida... a toda la gente que está detrás de este álbum”, cerró Rosalía.