¿Rosalía es superior a The Beatles? La polémica lista de Rolling Stones

La lista de Rollings Stones ha generado una enorme polémica en redes sociales, ya que hay quienes afirman que es imposible que un disco de Rosalía pueda superar a cualquiera de los británicos.

Los halagos de Rolling Stones a Rosalía

"Originalmente concebido como su tesis de grado en la Escuela Superior de Música de Catalunya de Barcelona, el segundo álbum de Rosalía es un recuento hipnótico de Flamenco, una novela del siglo XIII de 8.095 líneas escrita en occitano", dijo la revista sobre el disco de la española.

"Rosalía captura la intensidad y el alto drama de la relación tóxica en el centro de la historia con una brillante paleta de sonidos, mezclando a la perfección siniestras cepas de R&B y hip-hop con tradiciones clásicas españolas, arraigadas en sus muchos años de extenuante formación flamenca”, destacaron los editores de Rolling Stones.

“Cada canción representa un capítulo diferente que cambia la trama: el inicio sobrio y premonitorio, 'Malamente', construido sobre bucles vocales y marcado como 'Capítulo 1: Presagio', insinúa la oscuridad del romance en el centro del álbum. La furia de 'De Aquí No Sales', puntuada por motores acelerados y efectos de sonido de motocicletas, y el dolor de 'Bagdad', una interpolación de Justin Timberlake, sumergen al oyente más profundamente en la rabia y la tensión de la narración. Todo termina con el cierre beatífico, 'A ningún Hombre', una oda a la independencia y liberación femenina", dijeron.

El disco de la cantante catalana no solo ha ganado esta distinción, sino que tiene en su haber una lista de premios. El Mal Querer ganó en 2020 el Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo en los premios Grammy.

Lista completa de la revista Rolling Stones

Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (2012)

Green Day - American Idiot (2004)

Pink Floyd - The Wall (1979)

Raekwon - Only Built 4 Cuban Linx ... (1995)

The Who - Tommy (1969)

Liz Phair - Exile In Guyville (1993)

Rush - 2112 (1976)

My Chemical Romance - The Black Parade (2006)

Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (1955)

Rosalía - El Mal Querer (2018)

The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967)

Janelle Monáe - The ArchAndroid (2010)

David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972)

Radiohead - Kid A (2000)

Beyoncé - Lemonade (2016)

Sly and the Family Stone - There's A Riot Goin' On (1971)

Jackson Browne - Running On Empty (1977)

The Who - Quadrophenia (1973)

Marvin Gaye - What's Going On (1971)

Janet Jackson - Control (1986)