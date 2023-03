Red Hot Chili Peppers anunció su regreso a la Argentina

El grupo liderado por el vocalista Anthony Kiedis promocionó el evento con mucha emoción a travéss de cuenta en Instagram, con una storie alusiva a sus canciones en la que señalan que pronto regresara a llenar de mucha musica al país.

Cabe destacar que la banda sigue produciendo música, debido a que hace pocos meses lanzaron sus discos: “Unlimited love” y “Return of the dream canteen”.

Lo que traerá Red Hot Chili Peppers a la Argentina

Esta banda fue formada hace casi 40 años en Los Ángeles California por Anthony Kiedis, Flea, Jack Irons y Hillel Slovak, se destaca por fucionar varios generos como el funk tradicional con el rock y el rock altermativo, además de otros elementos que han ido incorprando a lo largo de los años.

A lo largo de estos cuarenta años han grabado más de 30 discos, incluidos varios de presentaciones en vivo muy desctacados, sin embargo unos de los que más pegaron fue "Californication" de 1999, siendo más escuchada la canción con el mismo nombre del álbum.

Sus miles d efnáticos en el país seguro disfrutarán de sus grandes éxitos como: "Under the Bridge", "Can't Stop", "Snow", "Dani California", "Around the World", "Dosed" entre muchos otros que cantarán con mucha fuerza en lo que seguro se efectuará en un gran estadio de la ciudad.