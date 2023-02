¿Qué sucedió en la presentación de Christina Aguilera en Viña del Mar?

Este 23 de febrero, la conocida artista norteamericana Christina Aguilera se presentó en el Festival de Viña del Mar , deslumbrando a miles de espectadores que cantaron varios de sus éxitos cómo: “Beautiful”, “Dirrty”, “Feel this moment”, “Pero me acuerdo de ti”, “Falsas esperanzas” y otros éxitos más.

Sin embargo cuando fue a interpretar "Genio atrapado" tema que llevó a la fama internacional, lo hizo en inglés, por lo que una vez culminada su presentación, los organizadores no la perdonaron, recibiendo así muchas criticas, la perjudicó para la entrega del codiciado galardón.

Todo indicaba que Christina se iba a llevar la gaviota de platino, pero debido a ello no fue posible y se quedó con las ganas de recibirlo. Cabe destacar que este solo ha sido entregado en cuatro ocasiones, resultado privilegiados: Luis Miguel, Los Jaivas, Isabel Pantoja y de manera póstuma a Lucho Gatica.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCpB1CY8M7HV%2F%3Fhl%3Den&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Festival de Viña del Mar (@elfestivaldevina)

Christina Aguilera se fue desilusionada en Viña del Mar

A pesar de que Christna quería llevase los máximo honores en el festival, no ocultó su felicidad y alzó con mucho orgullo la gaviotas de Oro y Plata, retirándose con una sonrisa y ademas prometió volver en alguna oportunidad para buscar la revancha.

La cantante interactuó de gran manera con los conductores, con quienes había pedido no hacerlo en el momento que confirmó su participación.“Oh por Dios, lo hicimos. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche con todos estos hermosos rostros",fueron algunas de sus palabras.

No obstante no se quedó con ello, debido a aún tenía algo más que decir: "Desde el segundo que pisé el hotel sentí el amor de todos ustedes ¡los veo!. Es hermoso cantar estas canciones en un lugar donde realmente las aprecian, me trae mucha felicidad".

"Después de tantos años, es hermoso ver que estén disfrutando de mi música. Me hacen sentir en la cima del mundo, muchas gracias por tenerme en su hermoso país”, cerró Aguilera que luego se fue de inmediato al hotel, debido que dentro de poco se presentara en Santiago de Chile.