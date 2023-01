"Perdón que te salpique: ¿Shakira y Bizarrap tendrán una canción explosiva? 

La cantautora y Bizxarrap habían anunciado en sus redes sociales, la colaboraciónÉl mismo publicó que se trata de la BZRP Music Session # 53, con una foto de ambos.

shakira (2).png

Por su pate, en su cuenta oficial, Shakira anunció, en inglés y castellano: “The She Wolf is back on January 11th! ¡La Loba está de regreso este 11 de enero!”. Y la imagen, un video, muestra que el público elegido para la campaña de marketing que acompañará al nuevo proyecto fue el que veranea en las playas del norte y el sur del continente americano.

En Miami y en Mar del Plata, un avión voló en el cielo con un cartel que rezaba “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú. 11.01.23″. Este lanzamiento se conocerá a las 21 horas de Argentina, las 18 de México y las 19 Colombia y Perú.

Shakira: la presunta letra de la canción

En Twitter, a través de una cuenta @sippinmycorona, salió a la luz parte de la presunta letra que tendrá la canción de Shakira y Bizarrap. Se trataría de una explosiva canción, pues tendría varias referencias contra Gerard Piqué.

https://twitter.com/sippinmycorona/status/1612780354103820290 A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

Esto es pa'que te mortifique, mastica y traga pa'que no pique

Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te sal-pique #Shakira pic.twitter.com/OS6BFiPvXe — Shakira's Pet | SHAK X BZRP (@sippinmycorona) January 10, 2023

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.