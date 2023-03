Para celebrar su "The Eras Tour", Taylor Swift sacó música inédita

Las cuatro nuevas canciones que lanzó, incluyen algunas grabaciones de la banda soora de la exitosa película Los Juegos del Hambre del 2012: "Eyes Open" y "Safe & Sound" con Joy Williams y John Paul White, así como "If This Was a Movie (Taylor's Version)", y la canción nunca antes escuchada "All of the Girls You Loved Before".

Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos con sus cuatro nuevos temas

Los millones de fanáticos de la cantante agradecieron por estos temas, debido a que nunca los habían escuchado de esa manera, por lo que sin duda sonarán en varias plataformas a partir de ahora y es probable que los cante en alguna de sus próximas presentaciones.

Cabe destacar que la canción "If This Was a Movie" fue lanzada originalmente como un bonus track en la versión de lujo de Speak Now, aumentado la teoría de muchos sobre que Taylor podría relanzar la canción que pertenece al álbum del 2010.

Swift inició su "The Eras Tour" este 17 de marzo en Arizona para luego ir a varias ciudades como: Arlington, Las Vegas, Tampa, Houston, Atlanta, Nashville, Philadelphia, Foxborough, East Rutherford, Chicago, Detroit, Pittsburgh, Minneapolis, Cincinnati, Kansas City, Denver, Seattle, Santa Clara, para luego culminar con dos grandes fechas en Los Ángeles.