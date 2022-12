"Muchachos" de La Mosca la rompe en Spotify: estas son las cifras

Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar

La Mosca: todos los números obtenidos en Spotify

Con esto, la canción de La Mosca acumula unos 5,7 millones de streams desde su lanzamiento y no solo eso, el hit sigue acumulando cifras positivas.

En ese sentido, "Muchachos" ha llegado al tope del ranking argentino de reproducciones con un crecimiento local de 5400% en la última semana, según un informe difundido por la propia plataforma Spotify.

Según todas estas cifras. cuando la Selección Argentina debutó en el Mundial Qatar 2022 contra Arabia Saudita, el tema comenzó con 29 mil reproducciones, las cuales ascendieron a 68 mil tras el partido con México y avanzó hasta obtener las 114 mil cuando clasificó a octavos de final tras su encuentro contra Polonia.

El paso a cuartos de final ante Australia llevó a la canción de La Mosca a obtener 274 mil reproducciones. Por si fuera poco, en el recordado juego contra Holanda el número se elevó a 425 mil y el día de la coronación final concentró 663 mil escuchas.

El hecho de que la Selección Argentina obtuviera la Copa del Mundo en el Mundial Qatar 2022 trajo consigo también la consagración del conjunto argentino La Mosca en Spotify y además impulsó el aumento de reproducciones del éxito de Queen "We Are The Champions", de Queen, en un 320% en una semana.