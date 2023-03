Miley Cyrus vuelve a Disney, esta vez con Flowers

Y, aunque la cantante estadounidense planea su regreso a Disney, no volverá a interpretar a Hannah Montana, pero sí regresará para un especial de su nuevo álbum Endless Summer Vacation .

Y es que la intérprete de Party un USA se asoció con Disney Branded Television para producir Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) el cual será lanzado a través de la plataforma de streaming.

Con esto, la cantante interpretará su sencillo número uno, Flowers, así como otras siete canciones de su próximo álbum, para la última entrega de su Backyard Sessions. Además, la lista de canciones incluirá uno de sus sencillos que ya son clásicos en el mundo discográfico, además de una colaboración con Rufus Wainwright, según un comunicado de prensa obtenido por Page Six.

Así será el regreso a Disney de Miley Cyrus

En dicho especial, se estrena el 10 de marzo a la una de la tarde por Disney+, el mismo día que sale su disco 12 canciones, Cyrus ofrecerá una entrevistas exclusivas en la casa donde grabó el video musical de su más reciente sencillo.

"Por primera vez, Miley interpreta canciones de su muy esperado octavo álbum de estudio, Endless Summer Vacation, incluido su exitoso sencillo 'Flowers'", publicó Disney en sus redes sociales.

Según publicó el medio The Wrap, la artista no solo cantará sino que también fue la productora ejecutiva del especial. "Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), en Disney Plus estará disponible el 10 de marzo para celebrar el lanzamiento de mi disco", compartió la intérprete en redes sociales.

Esta no es la primera vez que Miley hace un trabajo así, pues, en 2012, estrenó Backyard Sessions, un especial donde ella y su banda actúan al aire libre y en donde interpretó versiones acústicas de temas como ‘Jolene’ de su madrina Dolly Parton.