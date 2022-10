Maluma le enseña español a Adam Levine en una nueva canción

Maluma y Adam Levine acabaron con la espera para sus fans. Ahora, el par de estrellas por fin sacaron a la luz una unión musical y sus seguidores estaban deseando escucharla. Se trata de un tema totalmente inesperado que llega gracias al trabajo de The Rudeboyz, el dúo de productores que se prepara para su próximo gran lanzamiento musical.

El tema se titula Ojalá y formará parte de un disco debut que lanzará a The Rudeboyz como artistas a la industria de la música y a su vez es la primera incursión de Adam Levine en el mundo de la canciones en español.

The Rudeboyz, Maluma, Adam Levine - Ojalá (Official Video)

"Estamos iniciando una nueva etapa de nuestra carrera como productores-artistas junto a Maluma y Adam Levine. Ojalá es una canción romántica y a la vez bailable donde nos unimos a Maluma para afianzar su legado en la música acompañado de Adam Levine cantando en español por primera vez", declararon los productores.

La canción en la que participan Maluma y Adam Levine

El tema en el que participa Maluma llega, además, con un videoclip grabado en Miami y dirigido por Diane Martel. Los integrantes de The Rudeboyz charlan sobre hacer realidad la colaboración de sus sueños y continúa con las imágenes del colombiano y el vocero de Maroon 5 interpretando el tema.

"Mis colegas y parceros Kevin y Chan (The Rudeboyz) son increíblemente talentosos. Han crecido junto conmigo en la industria colaborando por más de 10 años juntos; y me hace muy feliz ser parte de su primer single como artistas y junto al gran Adam Levine", declara el intérprete de Junio.

En torno al tema, fue hace unas horas cuando compartieron el vídeo. En el audiovisual, Maluma le enseña a Adam algunas expresiones colombianas y el estadounidense no tiene ningún reparo en intentarlo.

Los integrantes de The Rudeboyz cuentan con una larga lista de éxitos a sus espaldas. Borró Cassette de Maluma, el remix de Hawai de Maluma y The Weeknd y Me Enamoré de Shakira son solo algunos de los temas que forman parte de esta larga lista.