Maluma cantará el tema oficial del Mundial Qatar 2022 y le pondrá ritmo al Fan Fest

Cabe destacar que este anuncio se dio a solo días de que arranque la máxima fiesta del fútbol, y fue a través de una imagen en las redes sociales, que los artistas confirmaron su participación. En el material animado, se observan tres botas de fútbol, y cada una tiene el nombre de los cantantes.

Este evento del sábado marcará el comienzo de las actividades en el Fan Fest, que incluirá a los intérpretes Diplo, Kizz Daniel, Nora Fatehi, Trinidad Cardona y Calvin Harris, entre otros, a lo largo de cuatro semanas.

Mientras que, el Mundial Qatar 2022, comenzará oficialmente el domingo 20 de noviembre con el partido entre la selección anfitriona y Ecuador a las 13 horas Argentina, sin embargo, el show de inauguración se llevará a cabo antes del partido, a las 12 horas.

¿Shakira será parte de la ceremonia de apertura del Mundial Qatar 2022?

El nombre de Shakira nuevamente acaparó los titulares de la prensa, y esta vez por un anuncio muy importante para su carrera: la cantante colombiana formará parte de la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar 2022.

La información fue publicada este jueves en las redes sociales de 'The World Music Awards', y aunque a las horas eliminaron el tweet, todos los medios replicaron la noticia. Pero no sería la única artista, junto a Shakira estarían convocados The Bleack Eyed Peas, los BTS y Dua Lipa.

Esta seria la cuarta vez que Shakira participa en la Copa Mundial de Futbol, y en esta ocasión se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre en el estadio Al-Bayt de Qatar, donde los famosos pondrán a bailar a todo el público presente y a los fanáticos que seguirán la ceremonia de apertura desde sus casas.