Los Backstreet Boys lanzan su primer álbum de Navidad

Hasta el momento adelantaron que el nuevo disco 'Very Backstreet Christmas' incluye clásicos atemporales como White Christmas, Silent Night, y Have Yourself A Merry Little Christmas. Asimismo, interpretan tres nuevos temas de Navidad originales, Christmas In New York, Together y Happy Days.

Además, el disco dispondrá de varios formatos exclusivos, incluyendo una edición limitada red-vinyl.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCjrhcqUDkqA%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Backstreet Boys (@backstreetboys)

Backstreet Boys y el éxito de su carrera

A lo largo de los años, los Backstreet Boys han cautivado continuamente a sus millones de fanáticos con su impresionante catálogo de éxitos y colaboraciones creativas.

La banda integrada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, lleva 29 años brindando la mejor música pop que se puede ofrecer, convirtiéndolos en unos de los artistas pop más influyentes. Con innumerables números 1, numerosos premios y ventas mundiales que superan los 130 millones, BSB ha sido reconocida como la banda masculina con más ventas de la historia.

back street bous.jpg

A principios de 2019, BSB lanzó su décimo álbum de estudio DNA. El disco escaló al nº1 en su debut y alzó al Top10 a su éxito Don't Go Breaking My Heart. El sencillo, aclamado por la crítica y que encabezó las listas de éxitos, fue nominado para el Grammy 2019 Pop Duo / Group Performance y fue el primer éxito de BSB en el Billboard Hot 100 en 10 años. Tras su lanzamiento, el sencillo llegó directamente al nº1 en las listas globales y Top Songs de iTunes y se ubicó en más de 22 países.