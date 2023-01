Las picantes frases de Shakira a Gerard Piqué superaron las 3M de vistas en Youtube

Con un ritmo bastante actual, la cantante colombiana lanzó este temazo que causó furor desde el primer segundo de su publicación, y en Youtube las reacciones no han parado. Pues, Shakira es tendencia mundial este miércoles y la razón es la picante letra de su tema, que incluye indirectas a su expareja Gerard Piqué.

Desde que se conoció la ruptura de la pareja, los fanáticos pedían a gritos una canción de la cantante sobre esta etapa dura que atraviesa, luego de la traición del padre de sus hijos. Y el momento llegó: en menos de una hora el video superó las 3 millones de reproducciones.

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

Las frases más picantes del nuevo tema de Shakira a Gerard Piqué

“Esta loba no es para novatos. Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú″

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

"A ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú".

"Cambiaste un Ferrari por un Twingo... Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio, mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también".

"Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso cero rencor bebé, yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo".

“Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión...".

“Perdón, ya cogí otro avión / Aquí no vuelvo/ No quiero otra decepción”

“Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques".

"Entendí que no es culpa mía qu te critiquen. Yo solo hago música, perdón qu te salpique...".

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la Hacienda".

"Te creíste que me heriste y me volviste más dura".