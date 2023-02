Las fotos de Tini Stoessel en Viña del Mar: deslumbró a los asistentes de principio a fin

Otros de los temas que interpretó fueron: "Quiero volver", "Suéltate el pelo" y "El último beso", los cuales el publico vicio con mucha intensidad.

Luego de su presentación, la cantante recibí la Gaviota de Plata y la de Oro por parte de los organizadores, algo que la hizo muy feliz.

“Muchas gracias, es un sueño para mí", fueron las palabras con la describió su emoción, luego de regalarle un gran show a todos los asistentes.

Rodrigo de Paul revela un conmovedor mensaje de Tini Stoessel: "No te vas a arrepentir"

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel tienen una de las relaciones sentimentales mas mediáticas y seguidas por los fans de ambos. Constantemente sorprenden con sus muestras públicas de amor y ahora, luego de que el futbolista se coronara como campeón del mundo en el Mundial Qatar 2022, destacó el papel fundamental que tuvo su novia.

En una entrevista en Fox Sport, Rodrigo de Paul recordó momentos difíciles que vivió en medio del mundial. “Me lesioné. Fue una jugada dos días antes del partido, en un reducido. Cuando me hice los estudios vi que me había lastimado. No me llegué a romper, pero tenía una distensión grado uno. (...) El médico me dijo que tenía para diez días y yo le respondí que dentro de dos. Entonces me advirtió: ‘Sé que sos cabezadura, vas a querer jugar, pero tenés que saber que hay un 80% de que te rompas y te pierdas todo el Mundial’”.

En medio de esta dura situación, todos le aconsejaban no exponerse, pero encontró el apoyo en Tini Stoessel. “Me metí en la habitación, no quería hablar con nadie. Todo eso se había filtrado. (...) Entonces la llamé a Tini, que no sabe ni lo que vale un gol”, dijo.